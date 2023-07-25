Для российской морской авиации разработают новый противолодочный самолет

На смену используемому в подразделениях морской авиации Военно-морского флота РФ противолодочному самолету Ил-38 будет разработан новый аппарат, заявил ее начальник Андрей Пахомов.

По его словам, концепция самолета уже разработана и утверждена главнокомандующим ВМФ РФ адмиралом Николаем Евменовым. Он не будет сверхзвуковым и будет применяться как в ближней, так и в дальней морских зонах.

Кроме того, вскоре в распоряжение морской авиации поступят новые истребители Су-30СМ2, которые придут на смену Су-30СМ.

Ранее сообщалось, что разрабатываемый противолодочный самолет сохранит четырехдвигательную схему и будет оснащен турбовинтовыми установками ТВ7-117.