Для российской морской авиации разработают новый противолодочный самолет

Для российской морской авиации разработают новый противолодочный самолетОн придет на смену Ил-38
Утверждена схема нового противолодочного самолета для морской авиации, который сменит использующийся сейчас Ил-38.
На смену используемому в подразделениях морской авиации Военно-морского флота РФ противолодочному самолету Ил-38 будет разработан новый аппарат, заявил ее начальник Андрей Пахомов.
По его словам, концепция самолета уже разработана и утверждена главнокомандующим ВМФ РФ адмиралом Николаем Евменовым. Он не будет сверхзвуковым и будет применяться как в ближней, так и в дальней морских зонах.
Кроме того, вскоре в распоряжение морской авиации поступят новые истребители Су-30СМ2, которые придут на смену Су-30СМ.
Ранее сообщалось, что разрабатываемый противолодочный самолет сохранит четырехдвигательную схему и будет оснащен турбовинтовыми установками ТВ7-117.