Для Севморпути разработают «ледовый навигатор»

К концу 2024 — началу 2025 года в эксплуатацию в России будет введена единая цифровая платформа сервисов Северного морского пути (СМП), заявил заместитель директора Дирекции Северного морского пути «Росатома» Максим Кулинко.

Разработку системы, которую еще называют «ледовым навигатором» Севморпути, госкорпорации поручило правительство РФ. Платформа объединит около девяти сервисов с широким профилем данных — от мониторинга ледовой обстановки до загруженности портов на СМП. Предполагается, что что любой использующий новый сервис участник движения на Севморпути сможет получать с планшета к нему доступ и исходя из этой информации принимать решения, которые позволят обеспечить безопасное судоходство.

В настоящее время значительное количество важной информации по Арктике в целом и по Севморпути в частности разрознена и не аккумулируется в одном месте, считает Кулинко. Это следует исправить, считает менеджер, объединяя цифровую платформу «Росатома» с различными массивами данных научных учреждений и частных компаний. По его мнению, платформа поможет восполнить нехватку данных от западных партнеров.