Для «Спутника» в сердце разработали противотромбовое покрытие

Исследователи из России разработали покрытие из коллагена и углеродных наночастиц для аппарата вспомогательного кровообращения «Спутник» и других сердечно-сосудистых имплантов. Оно поможет решить проблему повышенного риска образования тромбов при их использовании. Свою разработку ученые описали в журнале Membranes.

«Спутник» — единственный зарегистрированный в России аппарат для замены транспортной функции левого желудочка у пациентов с тяжелыми формами сердечной недостаточности. Однако у титановые его компоненты могут вызывать изменения в составе крови, что создает опасность повышенного тромбообразования.

В качестве покрытия, которое сможет снизить этот риск, исследователи из Московского института электронной техники и Сеченовского университета предложили использовать слой из биополимера коллагена — строительного белка различных биотканей — и углеродных наночастиц в виде трубок. Материал наносился подобно спрею, а затем на него воздействовали лазером. В результате механические свойства коллагена улучшились.

Для исследования нового покрытия исследователи создали чип с микроканалами, который имитировал работу полноценного аппарата вспомогательного кровообращения в организме и помогал ему обеспечивать контакт с модельным образцом крови. Тестирование при помощи нового устройства подтвердило, что нанокомпозитное покрытие подходит для сердечно-сосудистых имплантов.