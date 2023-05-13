Для связи в России разработают лазер нового поколения

К 2025 году в Институте физики полупроводников им. А. В. Ржанова (ИФП) СО РАН разработают лазер нового поколения на основе квантовых точек — искусственных атомов, заявил тарший научный сотрудник лаборатории молекулярно-лучевой эпитаксии соединений A3B5 Дмитрий Гуляев.

Для импортозамещения средств оптоволоконной техники, которые передают информацию на далекие расстояния и обеспечивают мобильную и интернет-связь, необходимы три основных элемента — источник излучения (лазер), модулятор, кодирующий информацию и фотоприемник, который переводит информацию в электронный сигнал. В ИФП СО РАН уже разработан фотоприемник и ведется разработка модулятора и лазера подчеркнул Гуляев.

У нового поколения лазеров — на квантовых точках — улучшатся такие характеристики как температурная стабильность, насыщение и коэффициент усиления. В настоящее время исследователи работают над активной средой для лазера - создают искусственные кристаллы и проверяют их характеристики. Длина волны лазера — 1,55 микрон — максимально минимизирует потери и позволит передавать информацию на сотни километров.