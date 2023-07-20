Для «Упыря» разработали «Удлинитель»

Разработанный уральскими учеными аоздушный ретранслятор «Удлинитель» позволяет увеличить дальность полета дрона «Упырь» в два раза. Устройство снабжено функцией автопосадки, а у его каналов связи нет конфликта частот с коммерческими дронами. Помимо увеличения дальности применения, это повышает стабильность сигнала управления и видеосвязи Также для дрона были разработаны отечественные видеопередатчик и видеоприемник. С появлением новой системы передачи видео большая часть оборудования для подавления сигнала станет бесполезной, подчеркивает один из разработчиков. FPV-дрон «Упырь» предназначен для ударов по противнику в глубине фронта. Он может нести гранаты, а также осколочно-фугасные снаряды.