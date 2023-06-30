Для защиты от дронов в России разработали «Купол»

На выставке «Экипировка» представили систему кругового подавления «Аргус-Купол». Она подавляет беспилотники постановкой всенаправленных помех высокой мощности.

Под воздействием «Аргус-Купол» дроны — или даже их рой — останавливаются на месте, либо постепенно снижаются. Иногда они неуправляемо падают на землю, отмечает директор по развитию разработавшего систему НПО «Кайсант» Алена Баландина.

Применять «Аргус-Купол» можно для спасательных операций и для защиты объектов — как военных, так и гражданских. Повышенная мощность излучения в необходимых диапазонах частот позволяет закрывать подступы к охраняемому объекту со всех сторон.

Существует как стационарная, так и передвижная модификации системы. Радиус действия устройства зависит от размера поставляемых кейса и антенн.

Несколько произведенных образов прошли испытания и применяются в зоне специальной военной операции, рассказала Баландина. По ее словам, после получения обратной связи система будет запущена в серию.