«Дмитрий Донской» станет тише

Новая усовершенствованная паротурбинная установка позволит строящемуся на заводе «Севмаш» атомному подводному ракетному крейсеру проекта 955А «Дмитрий Донской» стать еще малошумнее.

По своим акустическим характеристикам подлодка приблизится к многоцелевым субмаринам модернизированного проекта 885М (шифр «Ясень-М»).

Кроме нового двигателя, от предыдущих подлодок проекта «Борей» крейсер «Дмитрий Донской» будет отличаться еще несколькими техническими усовершенствованиями, внедренными разработчиком — ЦКБ МТ «Рубин».

«Дмитрий Донской» был заложен на заводе «Севмаш» в августе 2021 года. Сдать подлодку планируется в конце 2026 года.