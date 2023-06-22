«Дмитрий Донской» станет тише

15:45, 22 июня 2023
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«Дмитрий Донской» станет тишеЗа счет нового двигателя
Новая российская подлодка «Дмитрий Донской» станет еще малошумнее за счет нового двигателя.
Новая усовершенствованная паротурбинная установка позволит строящемуся на заводе «Севмаш» атомному подводному ракетному крейсеру проекта 955А «Дмитрий Донской» стать еще малошумнее.
По своим акустическим характеристикам подлодка приблизится к многоцелевым субмаринам модернизированного проекта 885М (шифр «Ясень-М»).
Кроме нового двигателя, от предыдущих подлодок проекта «Борей» крейсер «Дмитрий Донской» будет отличаться еще несколькими техническими усовершенствованиями, внедренными разработчиком — ЦКБ МТ «Рубин».
«Дмитрий Донской» был заложен на заводе «Севмаш» в августе 2021 года. Сдать подлодку планируется в конце 2026 года.