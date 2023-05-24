До 500 километров: в России спрогнозировали отступление вечной мерзлоты

За период с 1960 по 2100 годы изотермы многолетнемерзлых пород отступят на север на расстояние от 400 до 500 километров, следует из прогноза ученых Института криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН.

На севере Западной Сибири средняя температура мерзлых пород на глубине от десяти до 15 километров увеличится на 4-5 °С, а на юге этот показатель продолжит составлять около 0 °С. В частности, средняя температура мерзлых пород на полуострове Ямал повысится от -5 °С— -10°С до -2 °С — -5 °С.