Добавил «химии»: извержение Шивелуча поменяло «стол» серых китов

Извержение вулкана Шивелуч в апреле 2023 года изменило химический состав Камчатского залива и реки Камчатка, выяснили исследователи из Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН.

Столб пепла после извержения в ночь на 11 апреля осыпался в пределах долины Камчатки. Вода реки из-за пеплопада приобрела темно-коричневый цвет. На спутниковых снимках виден протянувшийся от нее шлейф мутной воды, распространившийся в тихоокеанских водах, вокруг которого формируется цветение фитопланктона. В Камчатский залив приходят кормиться им серые киты, отметил один из исследователей, и.о. заведующего лабораторией гидрохимии ТОИ ДВО РАН Павел Семкин.

Предварительный анализ данных, полученных в ходе экспедиции по оценке влияния извержения вулканов на крупнейшую реку Камчатского края и морскую акваторию рядом с ней, показал сильное изменение химического состава водоемов. Прежде всего, ученых интересовало наличие соединений минерального азота и фосфора, которые во многом определяют состояние экосистемы бассейна реки. Выяснилось, что в районе пеплопада произошло обогащение речных вод этими веществами.