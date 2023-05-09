«Дозорный» из Санкт-Петербурга поможет российским незрячим

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали для незрячих людей навигатор «Дозорный». Он представляет собой очки-ободок с встроенными датчиками расстояния и тактильным откликом.

По задумке создателей, устройство сможет дополнить тактильную трость, защищая человека от угроз выше уровня колен, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. «Дозорный» позволит ощущать препятствия на расстоянии до двух метров, классифицируя их при этом по дальности — чем ближе объект, тем сильнее очки вибрируют, отмечают разработчики. По их мнению, «Дозорный» дешевле своих конкурентов, компактнее и понятнее в использовании. Кроме того, очки способны адаптироваться к погодным условиям.

На настоящий момент протестирован первый прототип разработки и получено свидетельство о регистрации.