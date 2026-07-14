В России
Опубликовано 14 июля 2026, 14:25
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Древнейшие останки человека на Дальнем Востоке нашли в Приморье

Возраст челюсти с зубами составляет около 12 тысяч лет
Археологи Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН обнаружили в пещере в Приморском крае нижнюю челюсть человека с двумя зубами. Возраст находки — около 12 тысяч лет, что вдвое старше всех известных ранее останков в регионе. Кости отлично сохранились, что для влажного приморского климата — большая редкость.
Древнейшие останки человека на Дальнем Востоке нашли в Приморье

© Ferra.ru

Ранее самыми древними считались материалы из пещеры Чёртовы Ворота возрастом около 6,5 тысяч лет. Новая находка сдвигает эту границу почти вдвое. Учёные отмечают, что сохранность костей в условиях кислых почв и муссонного климата — уникальное явление. Это позволило получить надёжную радиоуглеродную дату, подтверждающую возраст 12 тысяч лет.

Помимо челюсти, в пещере нашли артефакты того же периода. Особый интерес вызвали изделия из зелёного обсидиана — его источники находятся примерно в 250 км от места раскопок. Это свидетельствует о развитых торговых или миграционных связях древнего населения. Работа продолжается, и учёные надеются на новые открытия.

«Находка была сделана при исследовании привходовой части пещеры… Самой ценной находкой стала часть нижней челюсти человека с двумя сохранившимися зубами. Кости отличаются прекрасной сохранностью, что позволило получить надежную радиоуглеродную дату, подтверждающую возраст около 12 тысяч лет», — сказано в сообщении учреждения.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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