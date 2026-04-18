Древние семена с Куликова поля помогут решить проблемы сельского хозяйства

Директор ВИР имени Вавилова Елена Хлесткина рассказала, что «древние» сорта выживали в сложных условиях без современных технологий и давали нормальный урожай. Их генетический код — подсказка для учёных, которые сейчас выводят растения для будущего, особенно с учётом перемены климата.

Археолог Ася Энговатова добавила: зёрна из раскопок — не просто артефакты, а источник ДНК древних растений. Понимая, как они выживали, можно попробовать воссоздать или адаптировать их свойства. Это не праздный интерес, а реальная задача для науки, которая может повлиять на будущее сельского хозяйства.

«Подобные научные исследования дают уникальные возможности как для нашего направления науки, связанного с генетикой и селекцией, так и для уточнения исторических фактов. Поэтому для всех участников междисциплинарного изучения Русского Поля результаты будут иметь огромное значение. Знания об агроэкосистемах прошлых веков необходимы не только для понимания истории земледелия, но и для решения проблем нашего индустриального периода, а также будущего времени с учётом климатических изменений», — отметила Хлесткина.