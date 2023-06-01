Дронам в России будет противостоять «Вивальди»

Специалисты из РТУ МИРЭА разработали систему радиоэлектронного противодействия беспилотникам «Вивальди».

Комплекс обеспечивает интерференционное радиоподавление каналов управления дронами до 25 децибел в трех диапазонах — 1,5 гигагерц и 2,4 гигагерц, а также 5,8 гигагерц — на расстоянии до двух километров.

У него есть две модификации: «Вивальди-P» — мобильное радиоружье и «Вивальди-К» — установка с дистанционным пультоуправлением от 20 до 40 метров, отмечают разработчики. Каждая из них укомплектована портативным модулем радиомониторинга, имеющего полосу радиочастотного обзора до 6,2 гигагерц.

В настоящее время исследователи ведут работу по внедрению своей разработки.