Дронам в России будет противостоять «Вивальди»Система подавляет каналы управления беспилотниками
Российские специалисты разработали систему противодействия дронам «Вивальди». Она подавляет каналы управления беспилотниками на расстоянии до двух километров.
Специалисты из РТУ МИРЭА разработали систему радиоэлектронного противодействия беспилотникам «Вивальди».
Комплекс обеспечивает интерференционное радиоподавление каналов управления дронами до 25 децибел в трех диапазонах — 1,5 гигагерц и 2,4 гигагерц, а также 5,8 гигагерц — на расстоянии до двух километров.
У него есть две модификации: «Вивальди-P» — мобильное радиоружье и «Вивальди-К» — установка с дистанционным пультоуправлением от 20 до 40 метров, отмечают разработчики. Каждая из них укомплектована портативным модулем радиомониторинга, имеющего полосу радиочастотного обзора до 6,2 гигагерц.
В настоящее время исследователи ведут работу по внедрению своей разработки.