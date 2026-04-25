Дроны и лидары начали отслеживать жука-вредителя, уничтожающего пихтовые леса

«Газета.Ru» пишет, что уссурийский полиграф поражает пихтовые деревья, заражая их бактериями. Деревья погибают в течение двух–трёх лет. Проблема приобрела федеральный масштаб: насекомое, обнаруженное в 1980‑х в Приморье, к 2022 году достигло Пермского края и продолжает распространяться. Компания арендует около 400 тысяч гектаров леса и с 2022 года использует беспилотники для обследования.

Раньше лесники за неделю обследовали 25 гектаров. Дрон с лидаром обрабатывает до 250 гектаров за два часа с погрешностью не более 5%. Полученные цифровые данные позволяют точно определять зоны поражения и планировать санитарные рубки — единственный эффективный способ борьбы с вредителем. Заражённые деревья вырубаются, иногда полностью ликвидируются целые участки, а затем высаживаются новые насаждения.

По словам директора департамента лесообеспечения ПЦБК Ивана Полынского, если ничего не менять, в ближайшие годы уссурийский полиграф может уничтожить значительную часть пихтовых лесов на европейской территории России. Крупные лесопромышленные компании уже взяли на себя санитарную очистку лесов и передают данные государству.

«Если не вырубать пораженные насаждения, жук будет распространяться дальше. За сезон он дает несколько поколений, и остановить его без радикальных мер невозможно», – рассказал Полынский.