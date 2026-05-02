Дроны-перехватчики и лазеры включили в дежурные силы по охране границы РФ

Соответствующие изменения внесены в постановление об охране госграницы в воздушном пространстве. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов. К дежурным силам также отнесут радиотехнические средства и комплексы автоматизации для радиолокационной разведки.

Порядок действий при приближении и попытке проникновения воздушного судна-нарушителя остаётся прежним. Лицо, принимающее решение об открытии огня дежурными силами, определяет Минобороны России. Новые средства позволят гибче реагировать на угрозы, особенно со стороны малых беспилотников.