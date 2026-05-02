Опубликовано 02 мая 2026, 12:20


Дроны-перехватчики и лазеры включили в дежурные силы по охране границы РФ

Их применят, если нельзя использовать самолёты
РБК со ссылкой на государственный портал правовых актов сообщило, что правительство расширило список дежурных сил, охраняющих государственную границу. Теперь в него входят дроны-перехватчики, комплексы радиочастотного и лазерного оружия. Их будут использовать, когда невозможно применить самолёты или вертолёты для поражения самолёта-нарушителя.
Соответствующие изменения внесены в постановление об охране госграницы в воздушном пространстве. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов. К дежурным силам также отнесут радиотехнические средства и комплексы автоматизации для радиолокационной разведки.

Порядок действий при приближении и попытке проникновения воздушного судна-нарушителя остаётся прежним. Лицо, принимающее решение об открытии огня дежурными силами, определяет Минобороны России. Новые средства позволят гибче реагировать на угрозы, особенно со стороны малых беспилотников.