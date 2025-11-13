Два медицинских ИИ-сервиса Сбера внесли в реестр российского ПО

GigaDoc представляет собой медицинский ассистент, анализирующий состояние здоровья по видео лица в течение десяти секунд. Система определяет 16 показателей, включая индекс массы тела, артериальное давление, риски диабета второго типа, а также уровни холестерина и гликированного гемоглобина.

AI-помощник на базе нейросети ГигаЧат выполняет сбор анамнеза, помогает с расшифровкой лабораторных анализов и предоставляет персональные рекомендации. Сервис уже интегрирован в приложение «СберЗдоровье», где провел более 350 тысяч консультаций с пользователями.

Включение в реестр позволяет предоставлять налоговые льготы при использовании этих продуктов и упрощает их внедрение в систему здравоохранения. Оба решения соответствуют требованиям национальной информационной безопасности.