Две российские компании представили своих беспилотных роботов-уборщиков

БРО 3.0 способен автономно находить мусор, убирать, менять маршрут и возвращаться к работе. Сейчас производитель работает над функционалом уборки снега.

Технический директор «168 роботикс» Юрий Доленко рассказал, что использование таких беспилотных роботов может сделать уборку дешевле на 20% по сравнению с обычной техникой.

Заместитель гендиректора «Автономика» Алина Синякина рассказала о роботе «Пиксель». По словам менеджера, робот может работать в любую погоду в течение всего года. И уже сейчас в парках Москвы работает более 20 таких роботов.