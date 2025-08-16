Две российские компании представили своих беспилотных роботов-уборщиков

Опубликовано 16 августа 2025, 09:451 мин.
Две российские компании представили своих беспилотных роботов-уборщиков20 моделей уже работают
На форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» две компании, «168 роботикс» и «Автономика», показали свои новые роботы-уборщики. Один из роботов называется БРО 3.0, другой — «Пиксель».
БРО 3.0 способен автономно находить мусор, убирать, менять маршрут и возвращаться к работе. Сейчас производитель работает над функционалом уборки снега.
Технический директор «168 роботикс» Юрий Доленко рассказал, что использование таких беспилотных роботов может сделать уборку дешевле на 20% по сравнению с обычной техникой.
Заместитель гендиректора «Автономика» Алина Синякина рассказала о роботе «Пиксель». По словам менеджера, робот может работать в любую погоду в течение всего года. И уже сейчас в парках Москвы работает более 20 таких роботов.