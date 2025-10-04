Две трети опрошенных россиян отказались от использования *Instagram

Исследование показало, что 32% респондентов удалили свои аккаунты в Instagram, 28% прекратили активность на платформе, а 26% стали заходить туда очень редко, и лишь 3% сохранили активность.

Кроме того, ТАСС отмечает, что с 1 сентября, когда вступил в силу закон о запрете рекламы на экстремистских платформах, 66% респондентов считают, что ничего не изменилось, 18% указали на увеличение количества рекламы, а 16% — на её уменьшение.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.