В России
Опубликовано 04 октября 2025, 23:19
Две трети опрошенных россиян отказались от использования *Instagram

Многие удалили аккаунты
Две трети россиян старше 18 лет, участвовавших в опросе МТС AdTech в сентябре 2025 года, отказались от использования запрещённой в России соцсети *Instagram. Опрос проводила входящая в МТС AdTech платформа автоматизированной закупки рекламы у блогеров Getblogger.
Исследование показало, что 32% респондентов удалили свои аккаунты в Instagram, 28% прекратили активность на платформе, а 26% стали заходить туда очень редко, и лишь 3% сохранили активность.

Кроме того, ТАСС отмечает, что с 1 сентября, когда вступил в силу закон о запрете рекламы на экстремистских платформах, 66% респондентов считают, что ничего не изменилось, 18% указали на увеличение количества рекламы, а 16% — на её уменьшение.

«После ухода зарубежных социальных сетей с рекламного рынка две трети россиян фактически перестали пользоваться Instagram: 32% удалили аккаунты, 28% прекратили активность, еще 26% заходят крайне редко, активными остались лишь 3%», — сказано в материале.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.