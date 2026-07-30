Единая система учёта банковских карт заработает в России с 1 сентября

Как пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, у владельцев более 20 карт будет время определиться, какие из них оставить. Автоматического принудительного закрытия не произойдёт. Ограничение коснётся только выдачи новых карт: с сентября 2027 года банки откажут в открытии новой карты, если у клиента уже есть 20 действующих.

Единая система учёта призвана сделать прозрачным количество карт у каждого гражданина и затруднить использование «подставных» счетов в мошеннических схемах. По словам экспертов, в систему попадут все карты независимо от платёжной системы. Банки будут обязаны передавать данные о выпущенных картах в единый реестр.

«С 1 сентября 2026 года вступает в силу масштабное изменение в законе о национальной платёжной системе — создание единой системы учёта платёжных карт. Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством и так называемыми "дропперскими" схемами, но порождает много вопросов у клиентов банков», — прокомментировал информацию председатель правления «Национального банка сбережений» Алексей Кузьмин.