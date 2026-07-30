В России
Опубликовано 30 июля 2026, 18:45
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Единая система учёта банковских карт заработает в России с 1 сентября

В неё войдут все карты, включая Visa и Mastercard
С 1 сентября 2026 года в России вступит в силу создание единой системы учёта платёжных карт. Она охватит все карты, выпущенные российскими банками, в том числе Visa и Mastercard, а также карты с истёкшим сроком действия. Мера направлена на борьбу с мошенничеством и дропперскими схемами. Ограничение на количество карт (не более 20) начнёт действовать только с 1 сентября 2027 года, автоматического закрытия карт не будет.
Единая система учёта банковских карт заработает в России с 1 сентября
© Pxhere.com

Как пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, у владельцев более 20 карт будет время определиться, какие из них оставить. Автоматического принудительного закрытия не произойдёт. Ограничение коснётся только выдачи новых карт: с сентября 2027 года банки откажут в открытии новой карты, если у клиента уже есть 20 действующих.

Единая система учёта призвана сделать прозрачным количество карт у каждого гражданина и затруднить использование «подставных» счетов в мошеннических схемах. По словам экспертов, в систему попадут все карты независимо от платёжной системы. Банки будут обязаны передавать данные о выпущенных картах в единый реестр.

«С 1 сентября 2026 года вступает в силу масштабное изменение в законе о национальной платёжной системе — создание единой системы учёта платёжных карт. Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством и так называемыми "дропперскими" схемами, но порождает много вопросов у клиентов банков», — прокомментировал информацию председатель правления «Национального банка сбережений» Алексей Кузьмин.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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