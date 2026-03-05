Единый реестр банковских карт россиян будет создан в 2027 году

Сейчас банки не видят, сколько карт открыто у человека в других кредитных организациях. Новый реестр закроет эту «слепую зону»: при обращении за новой картой или кредитом банк будет видеть полную картину по всем счетам клиента. Это поможет бороться с мошенничеством и более точно оценивать долговую нагрузку заёмщиков.

Регулятор намерен сделать систему более прозрачной и безопасной для граждан. Ожидается, что единый учёт снизит риски при оформлении новых кредитов и предотвратит использование «мусорных» карт в схемах мошенников, когда злоумышленники оформляют карты на подставных лиц.