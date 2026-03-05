Единый реестр банковских карт россиян будет создан в 2027 году

Опубликовано 05 марта 2026, 18:291 мин.
Единый реестр банковских карт россиян будет создан в 2027 годуСистема позволит банкам видеть все счета клиента
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о сроках создания единой системы учёта платежных карт. Норма об ограничении количества карт в одном банке вступит в силу с 1 сентября 2026 года, а ещё через год заработает реестр, который сделает информацию о всех картах клиента доступной для кредитных организаций.
Сейчас банки не видят, сколько карт открыто у человека в других кредитных организациях. Новый реестр закроет эту «слепую зону»: при обращении за новой картой или кредитом банк будет видеть полную картину по всем счетам клиента. Это поможет бороться с мошенничеством и более точно оценивать долговую нагрузку заёмщиков.
Регулятор намерен сделать систему более прозрачной и безопасной для граждан. Ожидается, что единый учёт снизит риски при оформлении новых кредитов и предотвратит использование «мусорных» карт в схемах мошенников, когда злоумышленники оформляют карты на подставных лиц.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
