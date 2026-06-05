Эффект от внедрения ИИ в России к 2030 году может достичь 12,8 трлн рублей в год

Наиболее востребованные направления — генеративный ИИ, ИИ-агенты, обработка естественного языка, компьютерное зрение и рекомендательные системы. Генеративный ИИ позволяет снижать затраты на производство контента и масштабировать процессы без резкого роста расходов. Лидер по внедрению — ИТ-отрасль, затем коммуникации, банки, торговля, нефтегаз, машиностроение и металлургия.

Падалко подчеркнул, что внедрение ИИ должно сопровождаться оценкой эффективности, зрелости IT-инфраструктуры и киберрисков. Ключевые условия успеха — подбор решений под задачи бизнеса, обучение сотрудников и привлечение квалифицированных кадров.

«Искусственный интеллект в российской экономике уже прочно занял положение драйвера поступательного развития практически каждой отрасли. По оценкам аналитиков, экономический эффект от внедрения ИИ в России к 2030 году может достигнуть 7,9-12,8 триллиона рублей ежегодно, что составляет около 5,5% ВВП страны», — рассказал Владимир Падалко.