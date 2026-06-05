В России
Опубликовано 05 июня 2026, 13:55
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Эффект от внедрения ИИ в России к 2030 году может достичь 12,8 трлн рублей в год

Это около 5,5% ВВП страны
Вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Владимир Падалко заявил на ПМЭФ, что экономический эффект от внедрения ИИ в России к 2030 году может составить от 7,9 до 12,8 трлн рублей ежегодно — примерно 5,5% ВВП страны. К концу 2025 года 60–70% российских компаний уже использовали ИИ-решения, а рынок вырос на 25% и приблизился к 2 трлн рублей.
Эффект от внедрения ИИ в России к 2030 году может достичь 12,8 трлн рублей в год

© Ferra.ru

Наиболее востребованные направления — генеративный ИИ, ИИ-агенты, обработка естественного языка, компьютерное зрение и рекомендательные системы. Генеративный ИИ позволяет снижать затраты на производство контента и масштабировать процессы без резкого роста расходов. Лидер по внедрению — ИТ-отрасль, затем коммуникации, банки, торговля, нефтегаз, машиностроение и металлургия.

Падалко подчеркнул, что внедрение ИИ должно сопровождаться оценкой эффективности, зрелости IT-инфраструктуры и киберрисков. Ключевые условия успеха — подбор решений под задачи бизнеса, обучение сотрудников и привлечение квалифицированных кадров.

«Искусственный интеллект в российской экономике уже прочно занял положение драйвера поступательного развития практически каждой отрасли. По оценкам аналитиков, экономический эффект от внедрения ИИ в России к 2030 году может достигнуть 7,9-12,8 триллиона рублей ежегодно, что составляет около 5,5% ВВП страны», — рассказал Владимир Падалко.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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