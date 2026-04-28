Экономист: Арктика — лучшее место в мире для производства СПГ

Фадеев отметил, что СПГ — это газ, сжатый в 600 раз при температуре минус 163 градуса. Если в Катаре или Алжире сжижать газ приходится при плюс 40–50 °C, то на Ямале при уличном минус 30–40 °C процесс идёт гораздо эффективнее. Это даёт серьёзное энергетическое преимущество.

Третье преимущество — логистика. Трассы Северного морского пути позволяют быстро и безопасно доставлять газ к рынкам сбыта. Фадеев считает, что этой возможностью в будущем могут воспользоваться и США, которые намерены производить СПГ на Аляске. Однако российская Арктика уже сейчас является оптимальной площадкой для развития отрасли.

«Если говорить об СПГ, то у нас в Арктике есть три главных конкурентных преимущества. Первое — это огромная ресурсная база — газа очень много и на суше, и на шельфе», — подчеркнул Фадеев.