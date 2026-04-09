Экшен-RPG «Былина» по славянскому фольклору выйдет на ПК 20 апреля

Проект основан на славянских мифах: молодой воин Соколик отправляется в Тридевятое царство, чтобы спасти свою душу от Кощея Бессмертного. В пути его захватывает таинственный дух, с которым придётся делить тело.

Разработчики обещают разнообразные локации — от светлых лесов до тёмных подземелий и замков. Боевая система включает мечи, копья и луки, а также магию, смену экипировки и прокачку уникальных навыков. В игре будут крафт, головоломки и скрытые награды для повышения реиграбельности (желания игроков проходить сюжет снова).

Озвучка выполнена на русском и английском языках. Геймплейный трейлер уже опубликован в Steam-сообществе.