Экспедиция на Онежский полуостров оценит места с потенциально опасными отходами

ТАСС сообщает, что спутниковые снимки выявили участки с потенциально опасными отходами. По итогам экспедиции подготовят документ с координатами и рекомендациями по реагированию на экологические риски. Сведения передадут в Центр природопользования Архангельской области для упрощения поиска и ликвидации техногенных катастроф.

Экспедиция посетит районы около Пертоминска, Соловецких островов и архипелага Кузова. Там волонтёры проведут субботники. Экспедиция должна завершиться 7 августа.

Также протестируют нейроинтерфейсы для оценки усталости людей в экстремальных условиях. Это поможет избежать перегрузок и ошибок при работе.

«Эта экспедиция — не просто сбор данных, а шаг к предотвращению потенциальных техногенных катастроф. Кроме того, вовлечение волонтёров и открытость информации о наших действиях позволяют донести до людей, что состояние окружающей среды зависит от каждого из нас. Только так мы сможем сформировать ответственное отношение к природе и добиться системных изменений», — добавил Роман Шевчук.