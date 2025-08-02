В России
Опубликовано 02 августа 2025, 13:22
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Экспедиция на Онежский полуостров оценит места с потенциально опасными отходами

Также будут проведены дополнительные исследования
Сотрудник губернаторского центра Архангельской области Роман Шевчук рассказал, что экспедиция «Экологический мониторинг Онежского полуострова», стартовавшая в Архангельске, — мероприятие, цель которого оценка мест потенциального скопления опасных отходов. Участники экспедиции проверят прибрежную зону на парусной яхте «Мустанг».
Экспедиция на Онежский полуостров оценит места с потенциально опасными отходами
© NASA / Wikimedia Commons

ТАСС сообщает, что спутниковые снимки выявили участки с потенциально опасными отходами. По итогам экспедиции подготовят документ с координатами и рекомендациями по реагированию на экологические риски. Сведения передадут в Центр природопользования Архангельской области для упрощения поиска и ликвидации техногенных катастроф.

Экспедиция посетит районы около Пертоминска, Соловецких островов и архипелага Кузова. Там волонтёры проведут субботники. Экспедиция должна завершиться 7 августа.

Также протестируют нейроинтерфейсы для оценки усталости людей в экстремальных условиях. Это поможет избежать перегрузок и ошибок при работе.

«Эта экспедиция — не просто сбор данных, а шаг к предотвращению потенциальных техногенных катастроф. Кроме того, вовлечение волонтёров и открытость информации о наших действиях позволяют донести до людей, что состояние окружающей среды зависит от каждого из нас. Только так мы сможем сформировать ответственное отношение к природе и добиться системных изменений», — добавил Роман Шевчук.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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