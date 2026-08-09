В России
Опубликовано 09 августа 2026, 01:25
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Экспедиция в Баренцевом море выявила опасные геологические явления

Обнаружены газовые воронки и следы ледников на дне
Учёные Института океанологии им. П.П. Ширшова (ИО) РАН в ходе 66-го рейса судна «Академик Борис Петров» обнаружили в Баренцевом море опасные природные процессы: выход газа из донных осадков, ледниковое выпахивание дна, интенсивные течения и неотектонические деформации. Об этом сообщили в пресс-службе института.
Экспедиция в Баренцевом море выявила опасные геологические явления
© Юрочкин Роман, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Особое внимание уделили формам ледникового рельефа — моренным грядам и гляциотектоническим парам, а также туннельным долинам (извилистым каналам глубиной до 60 м). Эти данные помогут уточнить границы распространения ледников в прошлом и моделировать климатические изменения в Арктике.

На шельфе зафиксированы поля газовых воронок (покмарков) — кратеров глубиной до 7 метров и диаметром до 90 метров на глубинах свыше 220 метров. Более мелкие воронки (до 1 м) найдены на глубинах 140–160 метров в бороздах ледового выпахивания. По словам начальника рейса, старшего научного сотрудника лаборатории сейсмостратиграфии ИО РАН Романа Ананьева, полученные данные помогут прогнозировать развитие природных процессов и оценивать экологические риски в регионе.

«Исследования Баренцевоморского шельфа выявили широкое распространение полей газовых воронок (покмарков), образующихся при определённых условиях в местах выхода газа из донных осадков. Эти образования встречаются в рельефе в виде изометричных кратеров и цепочек вытянутых понижений на глубинах свыше 220 метров, достигая 7 метров в глубину и 90 метров в диаметре», — уточнил учёный.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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