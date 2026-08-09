Экспедиция в Баренцевом море выявила опасные геологические явления

Особое внимание уделили формам ледникового рельефа — моренным грядам и гляциотектоническим парам, а также туннельным долинам (извилистым каналам глубиной до 60 м). Эти данные помогут уточнить границы распространения ледников в прошлом и моделировать климатические изменения в Арктике.

На шельфе зафиксированы поля газовых воронок (покмарков) — кратеров глубиной до 7 метров и диаметром до 90 метров на глубинах свыше 220 метров. Более мелкие воронки (до 1 м) найдены на глубинах 140–160 метров в бороздах ледового выпахивания. По словам начальника рейса, старшего научного сотрудника лаборатории сейсмостратиграфии ИО РАН Романа Ананьева, полученные данные помогут прогнозировать развитие природных процессов и оценивать экологические риски в регионе.

«Исследования Баренцевоморского шельфа выявили широкое распространение полей газовых воронок (покмарков), образующихся при определённых условиях в местах выхода газа из донных осадков. Эти образования встречаются в рельефе в виде изометричных кратеров и цепочек вытянутых понижений на глубинах свыше 220 метров, достигая 7 метров в глубину и 90 метров в диаметре», — уточнил учёный.