Эксперимент на МКС поможет точнее диагностировать тромбы на Земле

В рамках эксперимента изучают патологии глубоких вен (не поверхностный варикоз). На МКС уже применяют препараты, снижающие риск тромбоза в невесомости. Если у космонавта выявляют угрозу, он может сразу начать терапию. По словам Менона, наработки помогут врачам на Земле быстрее обнаруживать болезнь и незамедлительно приступать к лечению, особенно в удалённых регионах.

Старт миссии МКС-75 запланирован на 14 июля. В основной экипаж входят космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Дублёры — Константин Борисов, Дмитрий Петелин и Дениз Бернхэм. Эксперимент по УЗИ-диагностике — один из ключевых научных проектов предстоящей экспедиции.

«Я абсолютно уверен, что эти наработки найдут мгновенное практическое применение прямо на орбите. <...> Этот опыт бесценен и для земной медицины. Он позволит нам повысить точность ультразвуковой диагностики: обнаружив патологию на ранней стадии с помощью УЗИ, врачи смогут сразу же приступать к лечению», — подчеркнул Менон.