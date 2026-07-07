В России
Опубликовано 07 июля 2026, 21:05
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Эксперимент на МКС поможет точнее диагностировать тромбы на Земле

Наработки позволят выявлять патологию на ранней стадии
Астронавт NASA Анил Менон, входящий в экипаж миссии МКС-75, рассказал об эксперименте по ультразвуковой диагностике тромбообразования на борту станции. По его словам, результаты исследования найдут применение не только в космосе, но и в земной медицине — помогут повысить точность УЗИ и позволят выявлять тромбоз глубоких вен на ранних стадиях. Главная цель — сделать такую диагностику доступной в любой точке планеты.
Эксперимент на МКС поможет точнее диагностировать тромбы на Земле

© Ferra.ru

В рамках эксперимента изучают патологии глубоких вен (не поверхностный варикоз). На МКС уже применяют препараты, снижающие риск тромбоза в невесомости. Если у космонавта выявляют угрозу, он может сразу начать терапию. По словам Менона, наработки помогут врачам на Земле быстрее обнаруживать болезнь и незамедлительно приступать к лечению, особенно в удалённых регионах.

Старт миссии МКС-75 запланирован на 14 июля. В основной экипаж входят космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Дублёры — Константин Борисов, Дмитрий Петелин и Дениз Бернхэм. Эксперимент по УЗИ-диагностике — один из ключевых научных проектов предстоящей экспедиции.

«Я абсолютно уверен, что эти наработки найдут мгновенное практическое применение прямо на орбите. <...> Этот опыт бесценен и для земной медицины. Он позволит нам повысить точность ультразвуковой диагностики: обнаружив патологию на ранней стадии с помощью УЗИ, врачи смогут сразу же приступать к лечению», — подчеркнул Менон.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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