Эксперт: биоэкопоселения вдоль Севморпути помогут развить науку и сберечь природу

В биоэкопоселениях будут применяться новые подходы, которые позволят людям осваивать современные профессии. Симбиоз технологий, квалифицированных кадров и особой среды окажет большое влияние на жизнь в Арктике, считает эксперт. Успешный опыт, по мнению Воротникова, можно будет распространить и на другие регионы страны.

Поселения расположат вдоль Северного морского пути, что также даст возможность изучать биологические ресурсы Северного Ледовитого океана. Такой подход может привести к устойчивому развитию территорий, снижению нагрузки на природу и созданию научно-технической базы для будущих проектов.

«Биоэкопоселение — это территория, на которой будут развиваться в первую очередь энерго- и природосберегающие технологии, которые позволят минимизировать ущерб природной среде. Данный тип поселений будет нуждаться не только в применении новых подходов, но и позволит людям приобретать новые профессии, связанные с использованием этих современных технологий», — пояснил эксперт.