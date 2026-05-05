Эксперт Бурмистров: звездопады лучше видно в поле или у воды

Смотреть следует в сторону юго-восточного горизонта.

Метеорный поток действует с 19 апреля по 28 мая, но пик приходится на 5–6 мая. В это время Земля проходит через плотный участок шлейфа частиц кометы Галлея. Сгорая в атмосфере, они оставляют яркие следы — это и есть «падающие звёзды». Специальное оборудование не требуется.

«Чтобы увидеть максимальное количество падающих звёзд, необходимо для начала найти место вдали от городских огней — в поле или на берегу водоёма, за населённым пунктом. Глазам потребуется около получаса, чтобы привыкнуть к темноте, поэтому в это время не стоит смотреть в экран телефона», — приводит пресс-служба ПНИПУ слова эксперта.