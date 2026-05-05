Опубликовано 05 мая 2026, 17:50
Эксперт Бурмистров: звездопады лучше видно в поле или у воды

5–6 мая будет пик потока Майские Аквариды
Эксперт ПНИПУ Евгений Бурмистров рассказал, как лучше наблюдать звездопады. Он отметил, что в ночь на 6 мая пик активности метеорного потока Майские Аквариды (эта-Аквариды). В предрассветные часы (с 2:00 до 4:00) можно увидеть до 40 «падающих звёзд». Бинокль не нужен — достаточно невооружённого глаза.
© NASA All Sky Fireball Network / Wikimedia Commons

Смотреть следует в сторону юго-восточного горизонта.

Метеорный поток действует с 19 апреля по 28 мая, но пик приходится на 5–6 мая. В это время Земля проходит через плотный участок шлейфа частиц кометы Галлея. Сгорая в атмосфере, они оставляют яркие следы — это и есть «падающие звёзды». Специальное оборудование не требуется.

«Чтобы увидеть максимальное количество падающих звёзд, необходимо для начала найти место вдали от городских огней — в поле или на берегу водоёма, за населённым пунктом. Глазам потребуется около получаса, чтобы привыкнуть к темноте, поэтому в это время не стоит смотреть в экран телефона», — приводит пресс-служба ПНИПУ слова эксперта.