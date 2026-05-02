В России
Опубликовано 02 мая 2026, 13:50
Эксперт: для северных регионов нужны фонды из доходов от добычи ресурсов в Арктике

Пока основные доходы от арктической добычи уходят в штаб-квартиры компаний
Зампред Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, зампред Общественного совета при Минприроды России, советник директора ВНИИ «Экология» при Минприроды России, профессор Горного института Университета науки и технологий МИСИС Светлана Липина считает, что часть рентных платежей от добычи ресурсов в Арктике должна автоматически направляться в региональные фонды. Это усилит инвестиционный потенциал северных территорий, которые сейчас получают ограниченный объём средств, в то время как основные доходы аккумулируются в федеральном бюджете и штаб-квартирах компаний в Москве и Петербурге. Об этом пишет ТАСС.
По её мнению, сегодня значительная часть рент и прибыли от разработки арктических ресурсов не остаётся в регионах, что ограничивает диверсификацию экономики. Наиболее чувствительны к такой модели Ямало-Ненецкий и Ненецкий АО, Мурманская и Архангельская области, Якутия, Красноярский край и Чукотка.

Липина предлагает внедрить прозрачные правила, по которым часть доходов будет поступать в региональные инвестиционные или стабилизационные фонды с целевыми ограничениями. Это позволит увеличить вложения в инфраструктуру, образование и проекты диверсификации. Также стоит обязать компании в обмен на преференции вкладываться в локализацию, кадры и инфраструктуру.

Эксперт подчёркнула, что речь не о радикальном пересмотре системы, а о стимулах через налогово-инвестиционные преференции за реальное присутствие бизнеса на местах. Изменения направлены на повышение эффективности использования природных ресурсов Арктики.

«Проблема в том, что значительная часть рент и прибыли от разработки ресурсов Арктики аккумулируется в федеральном бюджете и штаб-квартирах компаний, а не в регионах. Это ограничивает возможности для диверсификации экономики. <…> Часть рентных платежей должна автоматически направляться в региональные инвестиционные или стабилизационные фонды с прозрачными правилами и жёсткими целевыми ограничениями», — отметила Липина.