Эксперт: для северных регионов нужны фонды из доходов от добычи ресурсов в Арктике

По её мнению, сегодня значительная часть рент и прибыли от разработки арктических ресурсов не остаётся в регионах, что ограничивает диверсификацию экономики. Наиболее чувствительны к такой модели Ямало-Ненецкий и Ненецкий АО, Мурманская и Архангельская области, Якутия, Красноярский край и Чукотка.

Липина предлагает внедрить прозрачные правила, по которым часть доходов будет поступать в региональные инвестиционные или стабилизационные фонды с целевыми ограничениями. Это позволит увеличить вложения в инфраструктуру, образование и проекты диверсификации. Также стоит обязать компании в обмен на преференции вкладываться в локализацию, кадры и инфраструктуру.

Эксперт подчёркнула, что речь не о радикальном пересмотре системы, а о стимулах через налогово-инвестиционные преференции за реальное присутствие бизнеса на местах. Изменения направлены на повышение эффективности использования природных ресурсов Арктики.

«Проблема в том, что значительная часть рент и прибыли от разработки ресурсов Арктики аккумулируется в федеральном бюджете и штаб-квартирах компаний, а не в регионах. Это ограничивает возможности для диверсификации экономики. <…> Часть рентных платежей должна автоматически направляться в региональные инвестиционные или стабилизационные фонды с прозрачными правилами и жёсткими целевыми ограничениями», — отметила Липина.