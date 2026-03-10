В России
Эксперт допустил создание собственного мюонного коллайдера до конца века

Основой может стать 21-километровый тоннель в Протвино
Замдиректора Курчатовского института Виктор Егорычев заявил, что российский мюонный коллайдер может быть построен до конца XXI века на базе 21-километрового тоннеля в подмосковном Протвино. Мюоны, элементарные частицы в 200 раз тяжелее электронов, рождаются в атмосфере и проходят сквозь всё вокруг. Идея мюонного коллайдера была предложена Гершем Будкером. В такой установке будут сталкиваться мюоны и антимюоны для изучения их свойств и проверки физических теорий.
Тоннель в Протвино является самым длинным в России для ускорительной физики и будет использоваться как основа для будущего коллайдера. Его техническое состояние поддерживается физиками. Летом 2025 года США объявили о планах построить мюонный коллайдер во второй половине XXI века.

В России на базе тоннеля планируется сначала построить ускорительный комплекс "У-1000" с энергией до 1 тыс. ГэВ, что позволит в будущем создать мюонный коллайдер.

«Есть большие перспективы для создания в РФ мюонного коллайдера. Когда мы говорим о том, что нам нужны локомотивные проекты, то, возможно, мы должны подумать о том, чтобы до конца века постараться реализовать проект российского мюонного коллайдера. Это не что-то запредельное», — подчеркнул эксперт.