Эксперт допустил создание собственного мюонного коллайдера до конца века

Тоннель в Протвино является самым длинным в России для ускорительной физики и будет использоваться как основа для будущего коллайдера. Его техническое состояние поддерживается физиками. Летом 2025 года США объявили о планах построить мюонный коллайдер во второй половине XXI века.

В России на базе тоннеля планируется сначала построить ускорительный комплекс "У-1000" с энергией до 1 тыс. ГэВ, что позволит в будущем создать мюонный коллайдер.

«Есть большие перспективы для создания в РФ мюонного коллайдера. Когда мы говорим о том, что нам нужны локомотивные проекты, то, возможно, мы должны подумать о том, чтобы до конца века постараться реализовать проект российского мюонного коллайдера. Это не что-то запредельное», — подчеркнул эксперт.