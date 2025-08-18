Эксперт и МАХ о слежке через камеру: кто прав?

Эксперт по информационной безопасности Алексей Алексей Горелкин в беседе с 360.ru напомнил, что ранее аналогичные ситуации происходили с соцсетями Instagram* и Facebook*, которые собирали дополнительную информацию о пользователях без их ведома. В случае с МАХ эксперт сомневается, что скрытая съемка имеет смысл и используется на практике.

По словам Горелкина, некоторые приложения действительно могут обращаться к камере пользователей, но чаще всего это делается для маркетинговых целей, а не для шпионажа. Социальные сети используют такие данные, чтобы лучше понимать предпочтения аудитории и подстраивать контент. В теории любой мессенджер способен активировать камеру, однако на практике это не оправдано и сразу будет заметно пользователю.

Современные устройства оснащены индикаторами, которые показывают, когда камера включена. При обращении к ней загорается зеленая или желтая точка, что делает скрытую съемку практически невозможной. Кроме того, приложению бывает сложно определить, какая именно камера фронтальная, что дополнительно ограничивает возможности скрытой записи.

Пресс-служба МАХ подтвердила, что камера активируется только по инициативе пользователя, например, во время видеозвонка. Без активного действия владельца устройства приложение не запрашивает доступ к камере и не использует ее.

* принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России