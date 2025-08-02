Эксперт: ИИ поможет прогнозировать землетрясения для минимизации последствий

По словам Аверьянова, современные методы формируют вероятностные прогнозы на несколько дней или недель. Однако внедрение ИИ может существенно повысить эффективность прогнозирования благодаря выявлению скрытых закономерностей в больших массивах данных мониторинга.

Сейчас оценка сейсмической активности ведётся с использованием различных предвестников землетрясений: деформаций земной коры, колебаний уровня подземных вод, выделения газов, анализа электромагнитных и ионосферных аномалий. Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук мониторит активность в реальном времени.

Технологии ИИ анализируют данные с сейсмических станций, метеорологических систем и спутников, выявляя скрытые закономерности. Хотя абсолютной точности достичь невозможно, это позволяет своевременно принимать меры предосторожности, снижая ущерб.

Отмечается, что на Камчатке сейсмическая активность обусловлена не только тектоническими, но и вулканическими процессами, что делает применение ИИ особенно актуальным.