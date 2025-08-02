В России
Опубликовано 02 августа 2025, 12:45
1 мин.

Эксперт: ИИ поможет прогнозировать землетрясения для минимизации последствий

Это трудоёмкая задача
Генеральный директор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet Национальной технологической инициативы Антон Аверьянов рассказал, что в регионах с высокой сейсмической активностью, таких как Камчатка, точное прогнозирование землетрясений остаётся сложной задачей.
Эксперт: ИИ поможет прогнозировать землетрясения для минимизации последствий

© Ferra.ru

По словам Аверьянова, современные методы формируют вероятностные прогнозы на несколько дней или недель. Однако внедрение ИИ может существенно повысить эффективность прогнозирования благодаря выявлению скрытых закономерностей в больших массивах данных мониторинга.

Сейчас оценка сейсмической активности ведётся с использованием различных предвестников землетрясений: деформаций земной коры, колебаний уровня подземных вод, выделения газов, анализа электромагнитных и ионосферных аномалий. Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук мониторит активность в реальном времени.

Технологии ИИ анализируют данные с сейсмических станций, метеорологических систем и спутников, выявляя скрытые закономерности. Хотя абсолютной точности достичь невозможно, это позволяет своевременно принимать меры предосторожности, снижая ущерб.

Отмечается, что на Камчатке сейсмическая активность обусловлена не только тектоническими, но и вулканическими процессами, что делает применение ИИ особенно актуальным.