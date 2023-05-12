Эксперт из России назвал самое частое объяснение проблем с зарядкой телефона

Эксперт из России назвал самое частое объяснение проблем с зарядкой телефонаНаиболее распространенная причина — засорение зарядного порта
Если телефон заряжается плохо, то наиболее вероятное этому объяснение — загрязнение зарядного порта, объяснил эксперт Ваге Закарян. Избавиться от этого можно прочисткой порта или его продувом.
Наиболее частая причина того, что смартфон перестал заряжаться — загрязнение порта телефонного кабеля, заявил «Газете.Ru» ведущий технический специалист Gem4me Ваге Закарян.
Засорить зарядный порт может пыль, мелкий мусор и даже шерсть домашних животных. Это происходит постепенно, отметил эксперт, и многие люди даже не подозревают о причине плохой работы порта.
Устранить проблему можно — достаточно лишь прочистить порт щеткой или продуть его холодным воздухом. Если этого не помогло, то можно обраться за помощью к специалисту сервисного центра, который сможет более качественно очистить контакты.
Также повредить зарядке смартфона может его намокание, отметил Закарян. В таком случае гаджет сначала нужно просушить, а затем попробовать зарядить вновь.