Эксперт из России назвал самое частое объяснение проблем с зарядкой телефона

Наиболее частая причина того, что смартфон перестал заряжаться — загрязнение порта телефонного кабеля, заявил «Газете.Ru» ведущий технический специалист Gem4me Ваге Закарян.

Засорить зарядный порт может пыль, мелкий мусор и даже шерсть домашних животных. Это происходит постепенно, отметил эксперт, и многие люди даже не подозревают о причине плохой работы порта.

Устранить проблему можно — достаточно лишь прочистить порт щеткой или продуть его холодным воздухом. Если этого не помогло, то можно обраться за помощью к специалисту сервисного центра, который сможет более качественно очистить контакты.

Также повредить зарядке смартфона может его намокание, отметил Закарян. В таком случае гаджет сначала нужно просушить, а затем попробовать зарядить вновь.