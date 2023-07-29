Эксперт из России назвала три способа ускорить интернет на даче

Сделать интернет стабильным и быстрым не только в городе, но и на даче, заявила руководитель продукта «Интернет» B2C-сегмента компании «Дом.ру» Екатерина Кривошеева.

В случае отсутствия предложений проводное подключение она порекомендовала выбрать крупного провайдера и отправить ему заявки на подключение к интернету от всех жителей деревни или дачного поселка. Чем больше будет обращений, тем больше шансов на успех — провайдеры достраивают сеть там, где отслеживается высокий спрос на услуги, уточнила эксперт.

Второй способ обеспечить себе качественную связь в деревне или на даче — это использовать роутер с поддержкой SIM-карты в внешними антеннами, отмечает Кривошеева. По ее словам, это позволит использовать мобильный интернет максимально эффективно.

В то же время стабильность интернет-соединения в сельской местности может страдать из-за перебоев с электричеством. Решить эту проблему, по словам специалиста, можно с помощью автономного роутера. Он обеспечивает доступ к интернету без подключения к электросети до восьми часов, пояснила Кривошеева.