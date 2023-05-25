Эксперт из России предостерег от пересылки документов в Telegram и WhatsApp

При взломе аккаунтов в популярных мессенджерах, таких как Telegram или WhatsApp, в руки злоумышленников могут попасть все сохраненные пользователями личные данные, копии документов и платежная информация, предупредил руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев.

Мошенникам даже не придется искать пересланные документы — для этого есть автоматизированные средства. По словам эксперта, существует программное обеспечение, которое умеет находить и «красть» файлы с заданным расширением — например, PDF.

Пользоваться мессенджерами для пересылки личных данных и копий документов лучше не стоит в принципе, считает специалист. При отсутствии же других вариантов можно прибегнуть к мессенджерам, которые эксперты считают безопасными — Signal, Threema и Wickr.

WhatsApp же — один из самых небезопасных, подчеркивает Коростелев. Он может хранить переписку пользователя не только на устройстве, но и в облачных хранилищах, что дает злоумышленникам восстановить её даже после удаления.