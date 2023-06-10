Эксперт из России рассказал, как подключить интернет на даче

Существует несколько способов подключить интернет на дачном участке, рассказал директор центра координации научных исследований ГУАП Алексей Рабин.

Пользователь может установить на участке беспроводную точку доступа Wi-Fi и подключаться к интернету через сотовую, спутниковую или телефонную (с помощью ADSL-технологии) связь.

В доступном мобильном интернете скорость и качество связи, как правило, будут ниже, чем при спутниковой связи, отмечает Рабин. В то же время на телефоне можно выбрать режим модема и раздать интернет другим устройствам. Некоторые провайдеры могут предоставлять специальные тарифы или пакеты для дачников, подчеркнул Рабин.

Также можно приобрести роутер с сим-картой или модемом. Если подключать требуется только одно устройство, то можно обойтись и более дешевым модемом-флешкой с сим-картой. При стабильной связи за городом можно приобрести усилитель интернета — репитер.

Кроме того, при выборе способа подключения стоит учитывать, какая скорость интернета достаточна дачнику, отмечает эксперт. Для базовых задач, таких как чтение электронной почты, просмотр веб-страниц и использование мессенджеров, будет достаточно скорости от пяти до десяти мегабит в секунде. Однако просмотр онлайн-видео, онлайн-игр и больших файлов требует скорости от 25 мегабит в секунду и выше.