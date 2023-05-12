Эксперт из России рассказал, как защитить свои данные от чат-ботов

Уберечь свои данные от используемых интернет-мошенникам чат-ботов помогут регулярный аудит информационной безопасности, осторожность в использовании личных соцсетей и использование надежных официальных ресурсов, рассказал в комментарии «Ленте.ру» эксперт по информационной безопасности «Лиги цифровой экономики» Виталий Фомин.

Искусственный интеллект, в частности, чат-бот ChatGPT, сегодня активно используется мошенниками — в частности, при создании фишинговых писем и плагинов, ворующих данные пользователей.

Использовать чат-боты на корпоративных устройствах не стоит, отметил Фомин. Кроме того, на предприятиях следует проводить регулярный аудит информационной безопасности — проверки текущего состояния защиты IТ-инфраструктуры.

Также не стоит публиковать свою информацию, особенно личные документы, в социальных сетях, посоветовал эксперт. Использовать стоит только надежных официальных ресурсов и не переходить по ссылкам в почте и мессенджерах, не убедившись заранее в их надежности.