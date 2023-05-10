Эксперт из России рассказал об опасности, которую нейросети несут для фотографов

Фотографов, использующих в своих работах даже минимальную ретушь, вероятно, будут чаще обвинять в использовании нейросетей, заявил в комментарии ТАСС заместитель руководителя Центра компетенций Национальной технологической инициативы по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе Сколковского института науки и технологий Александр Сиволобов.

Основу программ-детекторов созданных искусственным интеллектом изображений составляют нейросети, обученные на сгенерированных другими нейросетями изображениях, рассказал российский эксперт. Сейчас их точность около 70%, но с дальнейшем развитием технологии все более будут вероятными ложные срабатывания.

При этом ИИ вряд ли заменят фотографов и художников, считает Сиволобов. Нейросеть, как и подобные Photoshop программы – еще один инструмент, помогающий передать творческий замысел, отмечает специалист.