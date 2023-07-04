Эксперт из России рассказала, как читать маркировку бытовой химии

По словам эксперта, на рынке принято выделять три типа маркировки.

К типу III относятся декларации об экологичности продукта. Это описание характеристик, оценить по которым экологичность продукта под силу только специалисту. Значков на товарах, которые прошли через такую процедуру, нет.

Маркировки II типа обозначают наличие у продукта определенных экологичных свойств — к примеру то, что он не содержит нитратов. Разрабатываются и назначаются они самими производителями и никакой независимой экспертизы не проходят.