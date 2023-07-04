Эксперт из России рассказала, как читать маркировку бытовой химии

Эксперт из России рассказала, как читать маркировку бытовой химииИ какими ресурсами для этого пользоваться
Большинство производителей средств бытовой химии в России занимаются «зеленым отмыванием» — ставят на далеко не безопасные продукты свидетельствующие об их экологичности знаки, отметила в комментарии для редакции Ferra.ru эксперт Елена Гершензон. Предприниматель рассказала, о чем должна свидетельствовать экомаркировка.
Лишь одна маркировка в России — «Листок жизни» — достоверно свидетельствует об экологичности продукта бытовой химии, заявила Ferra.ru основатель франшизы премиального клининга Елена Гершензон.
В настоящее время многие производители, реагируя на запрос потребителей на безопасность и экологичность, стали ставить на свои продукты надписи «эко», «био» и так далее. Однако чаще всего, отмечает предприниматель, компании занимаются «зеленым отмыванием».
Например, на бытовой химии вы можете увидеть надпись bio, но официально она имеет отношение только к продуктам питания. Поэтому приставка, безусловно, привлекает внимание, но в случае с бытовой химией ровным счетом ничего не означает, и является ничем иным, как умелой маркетинговой уловкой.
По словам эксперта, на рынке принято выделять три типа маркировки.
К типу III относятся декларации об экологичности продукта. Это описание характеристик, оценить по которым экологичность продукта под силу только специалисту. Значков на товарах, которые прошли через такую процедуру, нет.
Маркировки II типа обозначают наличие у продукта определенных экологичных свойств — к примеру то, что он не содержит нитратов. Разрабатываются и назначаются они самими производителями и никакой независимой экспертизы не проходят.
Самая информативная и достоверная экомаркировка для потребителя — первого типа.
Их могут присваивать только независимые профессиональные организации. Такая маркировка гарантирует потребителю, что продукция прошла независимую проверку. При ее производстве — безопасном для природы — использовалось высококачественное сырье, полученное без применения запрещенных веществ. Состав продукта полностью безопасен для здоровья человека, а его упаковку можно переработать или использовать повторно.
Что касается России, то отечественная экосертификация у нас всего одна, появилась она в 2001 году и называется «Листок жизни». Эта экомаркировка признана во всех странах мира и присваивается изделиям, подтвердившим свою безопасность. При комплексной проверке изучаются такие параметры, как содержание в составе средств фосфатов, поверхностно-активных веществ, выбросов в атмосферу завода-изготовителя.
Специалист выделила несколько способов отличить настоящую экомаркировку от самодекларации. В частности, с помощью бесплатного сервиса Ecolabel Guide просканировать маркировку прямо в магазине. Приложение покажет, является ли она подлинной. Другой способ — зайти на сайт Росконтроля и проверить, есть ли товар в реестре сертифицированных.
Гершензон предостерегла от пренебрежения мерами безопасности. Она посоветовала использовать перчатки при уборке с бытовой химией и не допускать прямого контакта кожи с моющими средствами.