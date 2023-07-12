Эксперт из России рассказала о «миграциях» интернет-«попрошаек»

Активность мошенников-«попрошаек» в мессенджерах WhatsApp и Telegram за последние полгода выросла в несколько раз, рассказала куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

Попрошайничество распространено не только в людных местах, но и в интернет-пространстве, пояснила эксперт. призывы с просьбами о финансовой помощи «нуждающимся» раньше распространялись в основном в группах социальных сетей и на форумах, объединяющих готовых оказывать помощь нуждающимся людей — матерей, волонтёров, любителей животных.

С появлением в мессенджерах опции групповых чатов мошенники мигрировали туда. Поначалу, отмечает Храпунова, «попрошайки» концентрировались в более популярном и распространённом WhatsApp — в чатах матерей, родителей, зоозащитников, домовых и районных.

Однако с появлением в Telegram возможности создавать ботов злоумышленники стали активно ею пользоваться. Боты находят чаты, объединённые «нужной» идеей и одномоментно во всех публикуют просьбы о помощи, имитируя поведение живого человека, нуждающегося в финансовой поддержке — к примеру, для больного ребенка.

При этом число «попрошаек» в WhatsApp не уменьшилось, отмечает эксперт. За первую половину 2023 года платформой было получено в три раза больше сигналов о мошенниках с фальшивыми сборами и просьбами о помощи, чем за весь 2021 и 2022 годы, констатирует она.