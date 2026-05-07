Эксперт: к майским отключениям интернета скачайте офлайн-карты и имейте наличные

По его словам, следует заранее загрузить офлайн-карты, иметь SIM-карты разных операторов, а также не забыть пластиковую карту, поскольку бесконтактная оплата без интернета не работает. Но важно иметь при себе и наличные.

Также Котилевец отметил, что при отключении интернета люди теряют доступ к навигации, документам и облачным сервисам. Он посоветовал заранее скачать офлайн-карты городов и маршруты, сохранить на устройстве копии паспорта, полиса и рецептов, а также записать важные контакты на бумаге. SIM-карты разных операторов помогут, если один оператор «ляжет» — другой может работать в другом частотном диапазоне.

Эксперт подчеркнул, что для дома надёжнее проводной интернет (оптоволокно). Если связь пропала, следует паниковать и не загружать техподдержку, скорее всего, это будет массовое отключение.

«Ни в коем случае не стоит впадать в панику и атаковать звонками техподдержку оператора, если интернет пропал – скорее всего, массовое отключение, и колл-центры перегружены. Постарайтесь переключить внимание на офлайн-инструменты, о которых вы позаботились заранее. Предупредите близких и договоритесь о месте встречи», – посоветовал Котилевец.