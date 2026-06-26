Эксперт: Космический полёт снижает способность клеток восстанавливать ДНК

В апреле 2025 года на МКС получили первые два поколения мух, затем на «Бионе-М» №2 — девятое и десятое, а в ноябре-декабре на станции — 14-е, 15-е и 16-е поколения. Как пояснила заведующая лабораторией биофизики клетки ИМБП РАН Ирина Огнева, получены принципиально новые данные об активности системы репарации, причём «повторное» экспонирование меняет реакцию.

В новой сессии, запланированной на вторую половину июля 2026 года, учёные намерены получить 24-е и 25-е поколения мух, а также оценить вариабельность локусов генома — разнообразие последовательностей ДНК на разных участках хромосом. Это поможет глубже понять, как длительное пребывание в космосе влияет на генетический аппарат живых организмов.

«Получены принципиально новые данные об активности системы репарации в условиях космического полета, причем "повторное" экспонирование меняет реакцию», — отметила Огнева.