В России
Опубликовано 26 июня 2026, 11:20
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Эксперт: Космический полёт снижает способность клеток восстанавливать ДНК

На это указали опыты с несколькими поколениями мух на МКС
Учёные Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН выяснили, что условия орбитального полёта влияют на систему восстановления ДНК в клетках. Вывод сделан на основе экспериментов с несколькими поколениями мух-дрозофил, выведенных на МКС и биоспутнике «Бион-М» №2. Исследователи планируют продолжить изучение генетических изменений в новых сериях опытов.
Эксперт: Космический полёт снижает способность клеток восстанавливать ДНК
© André Karwath aka Aka, CC BY-SA 2.5 / Wikimedia Commons

В апреле 2025 года на МКС получили первые два поколения мух, затем на «Бионе-М» №2 — девятое и десятое, а в ноябре-декабре на станции — 14-е, 15-е и 16-е поколения. Как пояснила заведующая лабораторией биофизики клетки ИМБП РАН Ирина Огнева, получены принципиально новые данные об активности системы репарации, причём «повторное» экспонирование меняет реакцию.

В новой сессии, запланированной на вторую половину июля 2026 года, учёные намерены получить 24-е и 25-е поколения мух, а также оценить вариабельность локусов генома — разнообразие последовательностей ДНК на разных участках хромосом. Это поможет глубже понять, как длительное пребывание в космосе влияет на генетический аппарат живых организмов.

«Получены принципиально новые данные об активности системы репарации в условиях космического полета, причем "повторное" экспонирование меняет реакцию», — отметила Огнева.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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