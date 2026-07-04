Эксперт МГУ предложил не запрещать, а создавать детский ИИ с учётом возраста

Воронцов прокомментировал планы Норвегии почти полностью запретить генеративный ИИ для школьников 6–13 лет с конца августа. Он отметил, что запретительные меры редко работают, потому что люди, так или иначе, найдут способы обойти запреты. Это попытка решить проблему, «которая должна решаться воспитанием и образованием». Эксперт предостерёг от излишнего регулирования и «перестраховочного» подхода, который может затормозить технологический прогресс.

По мнению эксперта, нужен не фильтр контента, а система, способная гибко выстраивать диалог, понимая, с кем общается — с четырёхлетним или восьмилетним ребёнком, что можно обсуждать, а что нет. Технология пока отстаёт, но такие модели будут созданы. Вместо запретов обществу стоит сосредоточиться на разработке ИИ, учитывающего возрастные особенности психики.

«Запретительные меры неэффективны: люди всё равно найдут способы обойти запреты. Кроме того, это попытка запретом решить ту проблему, которая должна решаться воспитанием и образованием. Просто это же дольше, а проблему хочется решить здесь и сейчас. Должен быть специальный ИИ для детей и подростков, который понимает возрастные особенности психики того человека, с которым он разговаривает. Он должен различать, разговаривает ли он с четырёхлетним или с восьмилетним ребёнком. Это тоже важно. Запретить никто это не сможет. Модель просто должна подстраиваться под особенности человека, она должна понимать, кто перед ней, что с этим человеком можно обсуждать, а что нельзя. Этого просто пока нет, потому что технология немного отстаёт в развитии, но это будет», — подчеркнул учёный.