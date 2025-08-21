Эксперт «Мошеловки»: код для входа на Госуслуги будет приходить в MAX только в РФ

По словам Храпуновой, полученный в MAX одноразовый код будет функционировать исключительно на территории России, что отличает его от аналогичных сервисов, предоставляющих подобные услуги на международном уровне. Эксперт также отметила, что это решение свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны государства к обеспечению информационной безопасности в российском нацмессенджере.

Храпунова подчеркнула, что в MAX более прозрачно распределены зоны ответственности за техническую поддержку пользователей и обеспечение кибербезопасности. Кроме того, она акцентировала внимание на необходимости формирования устойчивой привычки не разглашать одноразовые коды доступа, независимо от способа их получения, будь то через SMS, электронную почту или push-уведомление.

Также Храпунова выразила опасение, что отмена заявленного способа аутентификации может затруднить процесс использования государственных услуг для большого числа граждан. В качестве альтернативы она предложила дальнейшее развитие и укрепление практики неразглашения одноразовых кодов доступа.