В России
Опубликовано 10 апреля 2026, 09:35
1 мин.

Эксперт: мошенники покупают аккаунты подростков за 700–1500 рублей

Продажа аккаунта грозит уголовным делом
Кандидат технических наук, доцент РТУ МИРЭА Алексей Двилянский рассказал, что злоумышленники скупают «чистые» аккаунты российских подростков в мессенджерах за 700–1500 рублей. Эти профили с историей переписки используют для обзвонов от имени банков и полиции. Самому младшему продавцу было десять лет.
© Ferra.ru

Мошенникам нужны не пароли, а именно аккаунты, зарегистрированные в России и вызывающие доверие. Подросток считает, что просто зарабатывает, но когда полиция выходит на след, первым находят формального владельца. Он автоматически становится фигурантом уголовного дела, даже если ничего не знал о преступлениях.

Эксперт призывает родителей объяснять детям, что аккаунт, по сути, цифровое удостоверение личности. Передав доступ, пользователь даёт право действовать от его имени. Если аккаунт уже скомпрометирован, надо срочно сменить пароль, предупредить контакты и сохранить переписку с теми, кому передавали доступ.

«Ваш аккаунт – это ваше цифровое удостоверение личности. Передав его другому человеку, вы даете ему право говорить и действовать от вашего имени, и если он совершит преступление, отвечать по закону придется именно вам», – подчеркнул Двилянский.