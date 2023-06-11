Эксперт назвал лучший способ греть воду в период отключения

В России каждый год временно отключают горячую воду в многоквартирных домах для проведения ремонтных работ. Чтобы сохранить комфорт, руководитель проектов по безопасности Сергей Победоносцев рекомендует использовать накопительные электрические котлы.

Он объясняет, что мы все привыкли к комфорту и нуждаемся в горячей и холодной воде. Установка накопительного электрического котла является оптимальным решением для квартир. Например, семье из трёх человек будет достаточно 100-150 литров горячей воды для душа и мытья посуды. Сейчас на рынке представлен большой выбор такого оборудования.

Однако необходимо соблюдать меры безопасности и не пытаться устанавливать водонагревательные приборы самостоятельно. Эксперт советует обратиться к специалистам для подключения к системам водоснабжения и электричества. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию и пожару. Поэтому лучше доверить установку профессионалам и компаниям, специализирующимся на этом.

Кроме того, эксперт предупреждает о необходимости осторожности при нагревании воды в электрочайнике. Если вы используете чайник в ванной комнате, то есть риск получить удар током из-за высокой влажности и заземления сантехнического оборудования. Поэтому лучше оставлять чайник и его подставку на кухне, чтобы избежать опасности.