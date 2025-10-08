Эксперт назвал прорывными разработки российского биотеха в космосе

В 2024 году объем венчурных инвестиций в эту область составил $72,6 млн, что было распределено между 22 сделками. Эти инвестиции охватывали такие направления, как космическое питание, анализ данных в сельском хозяйстве, орбитальное биопроизводство и управление отходами. Несмотря на ограниченное присутствие России на данном рынке, по словам Костинова, эти успехи заслуживают особого внимания.

Эксперт подчеркнул, что NASA ежегодно инвестирует $3-4 млрд в МКС с целью достижения самоокупаемости коммерческих исследований к 2025 году.

В российском контексте коммерческий потенциал космических исследований часто недооценивается. Страна обладает значительными научными достижениями, опытом освоения космоса и активными инициативами частного сектора. Однако процесс коммерциализации научных результатов остаётся недостаточно развитым. Требуется внедрение эффективных механизмов для интеграции технологий в экономику.

«Сильные стороны России: это глубокое научное наследие: советские учёные были пионерами в создании замкнутых систем жизнеобеспечения; уникальный длительный опыт работы в космосе — Россия является лидером — суммарная работа наших космонавтов более 3 тыс. дней; прорывные частные инициативы. Есть проблема коммерциализации — фундаментальные научные результаты мы часто не доводим до коммерческого продукта. Нужно создание эффективных механизмов трансфера этих технологий в нашу реальную жизнь, в нашу экономику», — отметил командир отряда космонавтов, заместитель начальника, НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.