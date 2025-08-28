Эксперт объяснил, как сделать кражу ноутбука бессмысленной: запаролить BIOS

По словам Пищулина, хотя в большинстве ноутбуков нет сканера отпечатков пальцев или распознавания лица, зато есть простые способы, которые могут остановить воров. Один из самых простых способов защиты — замок Kensington — маленький прочный разъём на корпусе ноутбука, куда вставляется специальный кабель. Даже если вор попытается украсть ноутбук, ему придётся потрудиться, чтобы перекусить кабель, или злоумышленник попытается вырвать устройство. Однако для этого нужны силы, время и инструменты.

Эксперт отметил, что многие современные ноутбуки уже имеют такой разъём, поэтому его важно использовать, особенно в людных местах, например, в транспорте или на мероприятиях.

Но, даже если ноутбук всё-таки украдут, устройство окажется практически бесполезным для вора, если будет заранее установлен пароль в BIOS / UEFI — аппаратная защита, которую гораздо сложнее взломать, чем обычный пароль для входа в ОС. При этом важно помнить, что пароль должен быть надёжным, но легкозапоминающимся.

«Важно: пароль должен быть не только надежным, но и запоминающимся. Обязательно сохраните его в месте, недоступном для других, и не используйте ту же комбинацию, что и для других сервисов», – сказал эксперт.