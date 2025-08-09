Эксперт объяснил риск покупки б/у смартфонов «неизвестными» комплектующими

Восстановленные смартфоны — это отремонтированные устройства, которые снова поступают в продажу. Наибольшим спросом пользуются iPhone 11, iPhone 13 и iPhone 12, а также iPhone 14 Pro и Pro Max. Такие устройства популярны из-за низкой цены и проходят обязательную проверку и сертификацию.

Существует два типа восстановленных смартфонов: заводские (refurbished) и бывшие в употреблении. Refurbished смартфоны используют проверенные компоненты, собираются автоматически и имеют гарантию. Б/у смартфоны могут иметь ненадёжные детали, что приводит к сбоям и перегреву. И проверить качество комплектующих невозможно.

«Поэтому такие телефоны чаще всего ломаются, могут постоянно перезагружаться, греться и давать сбои программного обеспечения. Причина в том, что рука человека не может полностью заменить автоматизированное производство и сборку», — предупредил эксперт.