Опубликовано 09 августа 2025, 13:30
1 мин.

Эксперт объяснил риск покупки б/у смартфонов «неизвестными» комплектующими

Из-за этого устройства снова могут ломаться
В России в первом полугодии 2025 года продажи восстановленных смартфонов выросли на 145% в количественном выражении и на 122% — в денежном, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-релиз «М.Видео-Эльдорадо». Техноблогер, автор телеграм-канала Павел Трухачев рассказал, что при покупке подержанного смартфона сложно определить оригинальность деталей.
Восстановленные смартфоны — это отремонтированные устройства, которые снова поступают в продажу. Наибольшим спросом пользуются iPhone 11, iPhone 13 и iPhone 12, а также iPhone 14 Pro и Pro Max. Такие устройства популярны из-за низкой цены и проходят обязательную проверку и сертификацию.

Существует два типа восстановленных смартфонов: заводские (refurbished) и бывшие в употреблении. Refurbished смартфоны используют проверенные компоненты, собираются автоматически и имеют гарантию. Б/у смартфоны могут иметь ненадёжные детали, что приводит к сбоям и перегреву. И проверить качество комплектующих невозможно.

«Поэтому такие телефоны чаще всего ломаются, могут постоянно перезагружаться, греться и давать сбои программного обеспечения. Причина в том, что рука человека не может полностью заменить автоматизированное производство и сборку», — предупредил эксперт.