Эксперт объяснила, как распознать звонок мошенников и не потерять деньги

Эксперт объяснила, как распознать звонок мошенников и не потерять деньгиПростые советы для всех возрастов
Как работают мошенники
Преступники звонят на мобильные номера, включая операторов вроде «Феникс» в ДНР, или используют мессенджеры. Они представляются сотрудниками госорганов, банков, поликлиник или даже коммунальных служб. Мошенники часто знают, какие темы актуальны в конкретном регионе, и умело подстраиваются под ситуацию. Например, они могут притвориться работником ЖКХ, предлагающим опломбировать счётчик, или сотрудником банка, требующим срочной сверки данных.
Старайтесь сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений. Если чувствуете, что вас пытаются заставить действовать быстро или давить на эмоции, вы должны понимать — это неадекватная коммуникация, её нужно немедленно прекратить.
Особенно уязвимы пожилые люди, которые привыкли доверять представителям власти. Мошенники используют это, представляясь сотрудниками «Пенсионного фонда» или «ФСБ». Для подростков опасность часто кроется в интернете: их аккаунты в мессенджерах взламывают из-за слабых паролей, а затем от их имени рассылают просьбы о деньгах или личной информации. Иногда преступники прибегают к эмоциональному давлению, шантажируя детей откровенными фото или убеждая, что их не понимают родители.
Как защититься
Чтобы не стать жертвой, важно следовать простым правилам:
- Никогда не переводите деньги, не убедившись, что просьба исходит от близкого человека. Установите в семье кодовое слово для экстренных случаев, например, кличку питомца.
- Не переходите по подозрительным ссылкам и не сообщайте личные данные, такие как паспорт или коды из SMS, по телефону.
- Если звонят якобы из банка или госоргана, скажите, что перезвоните сами. Проверьте номер в интернете — мошеннические номера часто уже известны.
- Используйте сложные пароли (10−12 символов, включая буквы, цифры и знаки) и двухфакторную аутентификацию для всех важных аккаунтов.
Если вам звонят из службы безопасности банка или любого госоргана, скажите, что вы перезвоните им сами. Мошенники почти всегда используют IP-телефонию или заблокированные номера, на которые нельзя позвонить.
Для пожилых родственников полезно оформить запрет на получение кредитов через «Госуслуги». Это даст время на раздумья, если мошенники попытаются оформить займ от их имени.
Что делать, если вас обманули
Если мошенники всё же добились своего, не вините себя или близких. Потеря денег — это не только финансовая, но и эмоциональная травма. Родственникам важно поддержать жертву, а не упрекать её. Фразы вроде «Я же говорил!» могут нанести серьёзный вред здоровью, особенно пожилым людям, вызывая стресс и даже проблемы с сердцем.
Обязательно сообщите о мошенничестве в банк или полицию, указав номер телефона преступников. Это поможет внести его в реестр и защитить других. Если взломали аккаунт в мессенджере, срочно обратитесь к администрации сервиса для восстановления доступа.
Профилактика работает лучше всего
Программы профилактики, проводимые в школах и вузах, доказали свою эффективность. Пожилые люди часто лучше прислушиваются к экспертам, чем к родственникам, из-за привычки доверять авторитетам. В семье важно создать атмосферу доверия, чтобы обсуждать новые схемы мошенничества вместе. Это поможет пожилым людям без стеснения консультироваться с близкими, не боясь показаться некомпетентными.
Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, но знание их приёмов и простые меры предосторожности могут значительно снизить риск стать жертвой. Будьте внимательны, проверяйте информацию и не поддавайтесь на эмоциональное давление.