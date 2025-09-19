Эксперт объяснила, как распознать звонок мошенников и не потерять деньги

Для пожилых родственников полезно оформить запрет на получение кредитов через «Госуслуги». Это даст время на раздумья, если мошенники попытаются оформить займ от их имени.

Что делать, если вас обманули

Если мошенники всё же добились своего, не вините себя или близких. Потеря денег — это не только финансовая, но и эмоциональная травма. Родственникам важно поддержать жертву, а не упрекать её. Фразы вроде «Я же говорил!» могут нанести серьёзный вред здоровью, особенно пожилым людям, вызывая стресс и даже проблемы с сердцем.

Обязательно сообщите о мошенничестве в банк или полицию, указав номер телефона преступников. Это поможет внести его в реестр и защитить других. Если взломали аккаунт в мессенджере, срочно обратитесь к администрации сервиса для восстановления доступа.

Профилактика работает лучше всего

Программы профилактики, проводимые в школах и вузах, доказали свою эффективность. Пожилые люди часто лучше прислушиваются к экспертам, чем к родственникам, из-за привычки доверять авторитетам. В семье важно создать атмосферу доверия, чтобы обсуждать новые схемы мошенничества вместе. Это поможет пожилым людям без стеснения консультироваться с близкими, не боясь показаться некомпетентными.

Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, но знание их приёмов и простые меры предосторожности могут значительно снизить риск стать жертвой. Будьте внимательны, проверяйте информацию и не поддавайтесь на эмоциональное давление.